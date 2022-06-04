الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أنه من الأفضل قياس درجة حرارة الطفل عبر الشرج؛ نظراً لأن هذه الطريقة تعطي أدق النتائج.



وعن كيفية القيام بالقياس، أوضحت المجلة المعنية بالأسرة أن الطفل يستلقي على بطنه، ثم يقوم أحد الوالدين بإدخال الترمومتر في الشرج بعمق 2.5 سنتيمتر على أقصى تقدير بواسطة الفازلين.



وأضافت المجلة أن القياس عبر الأذن يعد ثاني أفضل طريقة لقياس حرارة جسم الطفل، مشيرة إلى إمكانية استعمال هذه الطريقة مع الأطفال بدءا من عمر 6 أشهر تقريباً، ولكن لا يجوز استخدام هذه الطريقة، إذا كان هناك التهاب بالأذن.

اضافة اعلان

24