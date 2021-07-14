أفضل طعام لمرضى غسيل الكلى

الوكيل الإخباري - عندما يخضع المرء لعملية تنقية الدم (غسيل الكلى)، يتغير نظامه الغذائي ليتناسب مع حالته الصحية ويتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة قد تسببها بعض الأطعمة.



فيما يلي وصفتين مناسبتين لمرضى غسيل الكلى:



1- وصفة جبنة البانير المشوي مع الخضار

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يمكن تناول هذه الوجبة كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي.

المكونات

- 500 جرام مكعب من جبنة البانير

- فليفلة خضراء - (50 جم)

- بصل - (50 جم)

- طماطم - (50 جم)

- زيت مكرر - 3-4 ملاعق صغيرة



التتبيلة

- لبن رائب - 100 جم

- مسحوق كزبرة - 1 ملعقة صغيرة

- مسحوق الفلفل الحار - 1 ملعقة صغيرة

- عصير ليمون - نصف ملعقة صغيرة

- معجون الثوم والزنجبيل - 1 ملعقة صغيرة

- دقيق الذرة - 1 ملعقة كبيرة

- ملح - نصف ملعقة صغيرة أو حسب نصيحة اختصاصي التغذية



طريقة التحضير

تُخلط المكونات المذكورة للتتبيلة في وعاء زجاجي كبير. تُضاف جبنة البانير والفليفلة والبصل والطماطم إليها.

تأكدي من أن الخضار والبانير مغطاة جيدًا بالتتبيلة. ثم غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

ادهني أسياخ الخيزران بالزيت وضعي جبنة البانير والبصل والفليفلة والطماطم عليها لشوائها.

إذا كنت تشوينها في فرن، سخني الفرن على حرارة 250 درجة مئوية واشويها لمدة 20-25 دقيقة. يمكنك حتى شويها في مقلاة عن طريق دهنها بالزيت وتدوير الأسياخ كل دقيقتين على نار متوسطة. تُقدم الوجبة ساخنة.



القيمة الغذائية في وجبة واحدة

السعرات الحرارية - 151.7 كيلو كالوري

البروتين: 7.2 جم

الصوديوم 73.3 مجم

بوتاسيوم - 178.2 مجم

الفوسفور - 187.3 مجم



2- وجبة السميد مع الأرز



- يمكن تناولها على الفطور.

- مناسبة لمرضى السكر وغسيل الكلى

المكونات

- سميد - 1 كوب

- الأرز - نصف كوب

- لبن رائب - نصف كوب

- سكر - 2 ملعقة صغيرة

- ملح - نصف ملعقة صغيرة أو حسب نصيحة اختصاصي التغذية

- صودا الخبز - نصف ملعقة صغيرة

- زيت مكرر - 1-2 ملعقة صغيرة



طريقة التحضير

في خليط صغير، امزجي السميد والأرز في مسحوق ناعم دون إضافة أي ماء.

أضيفي اللبن الرائب والسكر والملح وكوب من الماء. اخفقي الخليط جيدًا حتى لا تتشكل أي كتل. أضيفي صودا الخبز واخلطي المزيج حتى يصبح قوامه سلسًا.

اسكبي المزيج في مقلاة ساخنة مدهونة بالقليل من الزيت. واتركيه على نار متوسطة حتى تصبح جاهزة. قدميها ساخنة مع صلصة البصل.



القيمة الغذائية في وجبة واحدة

السعرات الحرارية - 38 كيلو كالوري

البروتين - 4.2 جم

الصوديوم - 107.7 مجم

بوتاسيوم - 107.3 مجم

الفوسفور 75.9 مجم

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