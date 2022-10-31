أفضل علاجات منزلية سريعة للكحة الشديدة

الوكيل الإخباري-تساعد الكحة في الحفاظ على الحلق صافياً من البلغم والمهيجات الأخرى، ويمكن أن تكون الكحة المستمرة من أعراض بعض الحالات الصحية مثل الحساسية، أو العدوى الفيروسية، أو البكتيرية، وإذا كان سعالكِ الجاف خفيفاً بدون حمى أو ألم في الصدر أو أي أعراض أخرى ذات صلة، فقد يكون من الممكن معالجته بعلاج منزلي.



- السوائل الدافئة

يجب ترطيب الحلق بالسوائل المهدئة مثل الشاي أو الماء مع الليمون والعسل



يمكن أن يؤدي جفاف الحلق إلى تفاقم الكحة، لذلك يجب ترطيب الحلق بشرب السوائل المهدئة مثل الشاي، أو الماء مع الليمون المحلى بالعسل.



- استنشاق البخار

يساعد البخار الدافئ في ترطيب الممرات الأنفية الجافة والمتهيجة وتخفيف آلام الحلق. ولتقليل شدّة الكحة الناجمة عن عدوى خفيفة أو حساسية، يمكن إضافة بعض الإضافات الطبيعية مثل الريحان، أو أوراق النعناع إلى وعاء ممتلئ بالماء الساخن، ثم استنشاق البخار لزيادة الفاعلية.

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- الغرغرة بالماء والملح

الغرغرة بالماء المالح أمر غالباً ما يوصي به مقدمو الرعاية الصحية لتخفيف التهاب الحلق والكحة الناجمين عن نزلات البرد، إذ يعمل الماء والملح على سحب الرطوبة بعيداً عن منطقة الألم للمساعدة في تقليل التورم والتهيج.



- البيئة المحيطة

ترطيب الهواء من حولك يمكن أن يساعد في تخفيف حدّة الكحة





هناك العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها في المنزل للمساعدة في منع محيطكِ من التسبب في الكحة أو تفاقمها مثل، استخدام مرطّب الهواء بالرذاذ البارد لترطيب هواء الغرفة وتجنّب التدخين.





- العسل

العسل مع الليمون أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج الكحة الشديدة





العسل الخام هو أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج أي نوع من الكحة، فالعسل له خصائص طبيعية مضادّة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الكحة، كما يمكن أيضاً أن تخفف من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية الطفيفة.

ويمكنكِ علاج الكحة الشديدة في المنزل بخلط 2 ملعقة صغيرة من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ، كما يمكنكِ ببساطة تناول 2 ملعقة صغيرة من العسل في الصباح.



- جذر عرق السوس

لطالما عُرف مشروب العرقسوس الدافىء بتأثيره المهدئ على الحلق، كما يُشار إلى جذر عرق السوس في الطب الصيني التقليدي الشاي باسم جانكاو، ويقال إنه يخفف الألم ويزيل البلغم ويخفف من الكحة، لذلك يمكن استخدامه في صنع مشروب عن طريق نقع ملعقتين كبيرتين من الجذر المطحون في كوب من الماء المغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم تصفيته وشربه.

وعلى الرغم من أن مشروب جذر عرق السوس يعتبر آمناً بشكل عام، إلا أن الاستخدام المطول قد يسبب ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم، ويؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية والتعب والصداع واحتباس الماء في الجسم.



- البردقوش

يستخدم البردقوش منذ فترة طويلة في الطب التقليدي للتخفيف من مجموعة واسعة من الحالات الصحية، فهو يحتوي على مركّبات نباتية مضادّة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الكحة المرتبطة بالربو والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والسعال الديكي.

ولصنع شاي البردقوش، انقعي 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من البردقوش المجفف في 8 أونصات من الماء الساخن واشربيه ثلاث مرات يومياً.



- الكركم

يحتوي الكركم على مركّب يسمى الكركمين، يتميز بخصائص خفيفة مضادّة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، وقد تمَّ استخدامه لعدة قرون في الطب الهندي القديم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي.



- الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة لعلاج الغثيان واضطراب المعدة، ولكن هناك أدلة على أنه يمكن أن يكون مفيداً للكحة، إذ يُعتقد أنه يثبط رد فعل الكحة عن طريق إرخاء العضلات الملساء في الشعب الهوائية، لذا يمكن تناوله كمشروب أو استنشاقه بالبخار لعلاج الكحة الشديدة في المنزل.



- الزعتر

تمَّ استخدام الزعتر طبياً منذ الطاعون الأسود في أوروبا، إذ يحتوي على مركّب يسمى الثيمول يُعتقد أن له تأثيرات مضادّة للتشنج يمكن أن تساعد في ترخية العضلات الملساء في الحلق.

ويمكنكِ صنع شاي الزعتر عن طريق نقع 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من العشب المُجفف في 8 أونصات من الماء المغلي، وتحليته بالعسل لفائدة إضافية في تخفيف الكحة.







المصدر الطبي: verywellhealth.com

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