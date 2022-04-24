الوكيل الإخباري - خلال فصل الربيع، تبدأ الأشجار والأعشاب في إطلاق حبوب اللقاح في الهواء، مما ينتج عنه إصابة الكثيرين بالحساسية المزعجة، أو ما يسمى بـ"التهاب الأنف التحسسي" أو "حمى القش". في السطور التالية، نستعرض معاً أفضل علاج لحساسية الربيع:

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يمكن أن تأتي الحساسية في شكلين:

-موسمية: تظهر الأعراض في الربيع أو الصيف أو الخريف، وعادة ما تكون بسبب حبوب اللقاح أو جراثيم العفن.

-دائمة: تظهر الأعراض على مدار السنة، وتشمل الأسباب عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والعفن والصراصير.

أفضل علاج منزلي لحساسية الربيع



-استنشاق البخار

يستخدم استنشاق البخار على نطاق واسع كمصدر موثوق لحساسية الأنف، ويمكن أن يهدئ ويفتح ممرات الأنف. وللعلاج باستنشاق البخار، ضعي وعاء من الماء المغلي على منضدة، ثم قومي بتغطية رأسك ووجهك والوعاء بمنشفة واستنشقي الأبخرة.



-شطف الأنف بالمياه المالحة

يمكن أن يساعد الشطف بالمحلول الملحي في تخفيف انسداد الأنف واحتقانه عن طريق تليين المخاط الزائد من الممرات الأنفية؛ إذ يزيل المحلول أيضاً المواد المسببة للحساسية من الجيوب الأنفية.

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