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السبت، 08-10-2022 04:28 م

أفضل مشروبات لالتهاب الحلق

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الوكيل الإخباري-التهاب الحلق يؤدي إلى الإحساس بالحرقان والتهيج والألم المصاحب في منطقة الحلق، وأحياناً إلى صعوبة التحدث أو ابتلاع الطعام. في ما يلي أفضل مشروبات لالتهاب الحلق والتخفيف من هذه المضايقات:

- مرق الدجاج والثوم والأعشاب والخضروات
استهلكي الحساء المصنوع من المرق قليل الدهن المصنوع من الخضروات أو الدجاج والثوم والأعشاب؛ فالثوم يحارب الالتهابات ويقوِّي جهاز المناعة، والسائل الساخن يهدئ الحلق، بينما توفر الخضروات بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز الشفاء.

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- الكثير من الماء والمشروبات الساخنة
اشربي ما لا يقل عن 2 لتر من السائل يومياً لتهدئة حلقك. يمكن أن توفر المشروبات الساخنة مثل الحساء وشاي الأعشاب في جميع أنواعه أيضاً راحة كبيرة وتسكين الألم.


- العسل

بفضل خصائصه المضادَّة للبكتيريا والسعال، يمكن للعسل تسريع التئام التهاب الحلق. يمارس العسل أيضاً نشاطاً مهماً، حيث يستخرج الماء من الأنسجة الملتهبة؛ ما يقلل من التورم والألم. أضيفي بضع ملاعق صغيرة إلى كوب من الماء الساخن، أو حتى في منقوع من شاي الأعشاب واشربي.


- الفيتامين سي «C»
رغم أن بعض المكملات ليست حلاً سحرياً؛ فإنها يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك، وتساعد في التئام أنسجة الحلق الملتهبة وتخفيف الألم. سواء كان التهاب الحلق ناتجاً عن البرد أو الإنفلونزا أو التهاب، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى. يمكنك أيضاً تناول فيتامين سي الطبيعي.


- الغرغرة بالماء المالح أو صودا الخبز
الغرغرة بالماء المالح علاج منزلي فعَّال يساعد في تخفيف التهاب الحلق. يعمل الملح كمطهر خفيف بينما يساعد في سحب الماء من بطانة الحلق. قومي بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الساخن، والغرغرة بهذا المحلول والتخلص منه، عدة مرات في اليوم. يمكنك أيضاً الغرغرة بمحلول من الماء وصودا الخبز. •

المصدر الطبي : .passeportsante.net

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