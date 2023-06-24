أفضل وأسوأ وجبات يمكن تناولها قبل النوم

الوكيل الإخباري- هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا لتناول وجبات خفيفة في الليل، بسبب الجوع أو التوتر، أو أي أسباب أخرى.



بما أن تناول الطعام في الليل قد يكون له آثاره السلبية، ينبغي علينا التعرف على أنواع الوجبات التي يمكن تناولها، وتلك التي يجب الامتناع عنها ليلاً.





فيما يلي أفضل وأسوأ وجبات خفيفة يمكن تناولها ليلاً، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:



الجوز

يعتبر الجوز وجبة خفيفة مثالية، يمكن تناولها في وقت متأخر من الليل، لأنه يحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، وهو مركب يدعم النوم الصحي.

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الجوز غني أيضاً بالمغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة نشاط الأعصاب وتعزيز النوم الصحي.



الزبادي اليوناني



الزبادي اليوناني هو خيار صحي آخر لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. يحتوي على البروبيوتيك والبروتينات الصديقة للأمعاء كي تشعر بالشبع، ويساعد في استقرار نسبة السكر في الدم.



البوشار

يعتبر البوشار وجبة خفيفة ممتعة في منتصف الليل، ولكن من المهم عدم تناول البوشار الغني بالزبدة والملح. بدلاً من ذلك، قم بشراء البوشار غير المملح أو تحضيره باستخدام القليل من الزيت والأعشاب. البوشار غني بالألياف وسيشعرك بالشبع حتى الصباح.



البيتزا

تناول البيتزا في وقت متأخر من الليل يمكن أن يسبب آلاماً في المعدة، وعدم الارتياح والانتفاخ. الجبن المليء بالدسم، والصلصة الغنية بالأحماض، والدقيق المكرر، يمكن أن تؤدي تلك المكونات إلى زيادة الوزن.



الحبوب

قد تعتقد أنه لا ضرر من تناول حبوب الإفطار في وقت متأخر من الليل. معظم هذه الحبوب المقرمشة مليئة بالسكر، ويمكن أن يؤدي تناولها قبل النوم مباشرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة مستويات الأنسولين.



رقائق البطاطس

رقائق البطاطس غنية بالملح والكربوهيدرات، لذا فإن تناولها في وقت متأخر من الليل قد يسبب آلاماً في المعدة، ويؤثر على جودة النوم.

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