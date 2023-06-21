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الأربعاء، 21-06-2023 04:14 م

وجبات تؤدي إلى الكوابيس والحرمان من النوم.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري- يوصي العلماء بتجنب تناول الأجبان في وقت قريب من وقت النوم، لأنها قد تسبب الكوابيس بسبب طريقة هضمها، لكن اتضح أن الأجبان ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسد نومنا، فهناك وجبة خفيفة أخرى لذيذة يجب تجنبها، إذا كنت لا تريد أحلاماً مزعجة.

وألقى أليكس سافي، رئيس تحرير مدونة ComfyNorth، نظرة على العديد من الدراسات العلمية، التي تتناول بالتفصيل الأطعمة التي تسبب الأحلام المزعجة. وفي حين أن الجبن ومنتجات الألبان الأخرى تصدرت قائمة الأطعمة التي تسبب الكوابيس، يجب أيضاً تجنب العناصر السكرية مثل ألواح الشوكولاتة أو الحلوى أو البسكويت قبل النوم. ولأنها تعزز حرارة الجسم، فهي يمكن أن تتسبب في شعورنا بعدم الارتياح، وإفساد روتين نومنا.

ونظرت دراسة نُشرت في Frontiers in Psychology في العلاقة بين النظام الغذائي والأحلام. ومن بين 396 طالباً شاركوا في البحث، أبلغ 31% عن أحلام غريبة ومقلقة بعد تناول البسكويت والكعك قبل النوم.

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وبالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر، تحتوي الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين، والتي تميل أيضاً إلى إبقائك مستيقظاً. وجاءت الأطعمة الحارة أو النشوية في المرتبة الثالثة، والتي يمكن أن تسبب أحلاماً مزعجة بسبب تركيبتها الغذائية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.


وثبت أن الأطعمة الدهنية هي أصعب الأطعمة التي يهضمها الجسم. ونتيجة لذلك، قد تستيقظ عدداً أكبر من المرات أثناء الليل. وأخيراً، يعد اللحم من الأطعمة الأخرى التي تسبب الكوابيس، بسبب كمية الدهون والبروتينات التي يحتوي عليها، مما يجعل من الصعب على الجسم أن يفككها.

ووفقاً للدكتور تشارلز باي، طبيب طب النوم في مركز اضطرابات النوم في كليفلاند كلينك "عندما تعمل أجسامنا بجد لهضم الطعام، هناك فرصة أفضل أن تنقطع استمرارية نومنا".


وأضاف لشبكة NBC News: "إن تناول أي شيء في وقت قريب جداً من وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأحلام، لأن الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم وترفع درجة الحرارة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الأيض ودرجة الحرارة إلى مزيد من نشاط الدماغ، ما يؤدي إلى مزيد من الحركة أثناء النوم السريع لحركة العين، أو REM ".

 

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