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الخميس، 22-06-2023 03:38 م

كشف أسباب ازدياد ضربات القلب في الصباح

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الوكيل الإخباري- يشعر البعض عند استيقاظهم من النوم بزيادة معدل ضربات القلب يصاحبها اضطراب في عملية التنفس، وأحيانا تستمر هذه الحالة حتى الظهر، فما السبب؟

يشير الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أن زيادة معدل ضربات القلب في الصباح قد تكون سمة من سمات أمراض الغدة الدرقية. ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى.

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ويقول: "يجب في مثل هذه الحالات استخدام جهاز هولتر لمتابعة الحالة، وبعد ذلك يفك الطبيب المختص بأمراض القلب ما يسجله الجهاز باستخدام كمبيوتر. فقد يتضح أن سبب هذه الحالة مرتبط بارتفاع صوت المنبه، وبعد ذلك ينخفض معدل ضربات القلب تلقائيا، أو قد تكون بسبب وجود مشكلة في عمل الغدد الصماء: الغدة الكظرية، الغدة الدرقية".


وعموما يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد السبب بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب. لأنه في بعض الحالات يكون السبب تناول أدوية تؤثر في عمل الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون أدوية مسكنة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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