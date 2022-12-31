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السبت، 31-12-2022 01:35 م

أفضل وقت لتناول أقراص الحديد لامتصاصه بشكل جيد

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الوكيل الإخباري-يصاب الأشخاص بفقر الدم بسبب نقص عنصر الحديد في الجسم، فهو معدن أساسي يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ومع ذلك يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفي حاجة لتناول المكملات.

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في السياق التالي، أفضل وقت لتناول أقراص الحديد، وفقًا لما ذكره موقع "Livestrong" :

تبلغ القيمة الغذائية اليومية لعنصر الحديد 18 ملليجرام، ويعتمد أفضل وقت لتناول مكملات الحديد أن يكون في وقت تناول الوجبة الأولى من اليوم.
فأفضل وقت لتناول أقراص الحديد، هي تناولها على معدة فارغة، لأن قد يكون لها آثار جانبية أقل عندما يتم تناولها مع الطعام.


يحبذ تناول أقراص الحديد على معدة فارغة وذلك بهدف ضمان الامتصاص الكامل للأقراص، ومع ذلك، قد ينصح الأطباء بتناول مكملات الحديد مع الطعام للمساعدة في تقليل خطر الإصابة باضطراب في المعدة.


كما أنه يُنصح بشكل عام تناول مكملات الحديد مع كوب من الماء، أو عصير فاكهة تحتوي عناصره على فيتامين سي، لأن الفيتامين سي يحسن امتصاص معدن الحديد للجسم.


تجنب تناول البيض والجبن واللبن والحبوب الكاملة والسبانخ بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الحديد، ومن الأفضل أيضًا عدم شرب الحليب أو القهوة أو الشاي، لأنها تقلل من امتصاص الحديد.

 

ويحبذ تناول مكملات الحديد بعد ساعة إلى ساعتين على الأقل بعيدًا عن مكملات الكالسيوم ومضادات الحموضة لجني الفوائد القصوى من كل منهما.

 

الكونسلتو الطبي

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