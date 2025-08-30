22 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات بقصف الاحتلال مناطق في غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب منتظري المساعدات جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وأضافت، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات، فجر اليوم.
وقالت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، إن 8 شهداء وصلوا مستشفى الشفاء، و7 مستشفى العودة، و5 مستشفى شهداء الأقصى، واثنان مستشفى ناصر.
