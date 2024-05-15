أفضل وقت لتناول أوميغا 3- قبل أم بعد الطعام؟

الوكيل الإخباري - تعتبر أحماض أوميجا 3 من العناصر الغذائية التي تمثل للجسم أهمية كبيرة، ويرجع السبب إلى تعدد الفوائد التي تقدمها لصحة الإنسان عند تناول مصادرها الطبيعية أو مكملاتها الغذائية بانتظام.

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ونستعرض في السطور التالية، أفضل وقت لتناول كبسولات أوميجا 3 في اليوم، وفقًا لموقع "Healthline".



متى تؤخذ مكملات أوميجا 3 في اليوم؟

يمكن تناول حبوب زيت السمك في أي وقت من اليوم، ولكن يُشترط الحصول عليها مع الطعام، لتعزيز قدرة الجسم على امتصاص أحماض أوميجا 3.



وأفاد بعض المستخدمين أن تناول كبسولات أوميجا 3 مع الطعام يقلل من معدل التعرض لآثارها الجانبية المزعجة، مثل التجشؤ والإسهال والغثيان، ولكن لا تزال هذه الفائدة بحاجة لمزيد من الأبحاث، للتأكد من صحتها.



ولتعزيز فعالية أحماض أوميجا 3 في الجسم، يوصي خبراء التغذية بتناول حبوب زيت السمك مع طعام يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية.

وتتوافر الدهون الصحية في العديد من المصادر الطبيعية، أبرزها:

- المكسرات.

- بذور الشيا.

- بذور الكتان.

- السلمون.

- السردين.

- التونة.

- الأفوكادو.



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