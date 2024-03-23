أفضل وقت لشرب الماء أثناء السحور

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل وقت لشرب الماء قبل السحور، موضحًا أن الإفراط في شرب الماء قبل أذان الفجر يسبب اضطرابات في النوم، ويؤدي إلى الاكتئاب في بعض الأحيان.



وأضاف صبري، أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة حول شرب المياه قبل أذان الفجر، موضحًا أن الإفراط فيه يؤدي إلى التبول المستمر.

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وأوضح أن الوقت المناسب لشرب الماء في رمضان يكون بصورة مستمرة من بعد الفطار حتى قبل أذان الفجر بساعة، مضيفًا: "الإفراط في شرب الماء يؤثر على أداء وظائف الكلى، مما يؤدي إلى فقد التركيز".



وأشار أخصائي التغذية، أنه من النادر تسبب الماء في الإصابة بالتسمم، مردفًا: «نادرًا ما يحدث تسمم مائي، ويحدث التسمم المائي عندما يشرب الفرد 3 لتر من الماء مرة واحدة في الساعة، وله العديد من المضاعفات التي قد تصل إلى الوفاة".



وأوصى بشرب لترين على الأقل من الماء، طوال ساعات الإفطار في شهر رمضان، ومن الأفضل تناول السحور قبل نصف ساعة على الأقل من وقت الفجر، مما يتيح 30 دقيقة على الأقل لشرب الماء، مع الحرص على ضرورة تناوله ببطء وعدم ابتلاع كميات كبيرة دفعة واحدة، مع تجنب شرب الشاي والقهوة حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان توازن حرارة الجسم".



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