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الثلاثاء، 18-10-2022 02:01 م

أفضل 5 مكسرات لمكافحة شيخوخة البشرة

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الوكيل الإخباري-المكسرات هي أحد العناصر الغذائية الرائعة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، فهي غنية جداً بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون والبروتينات الصحية.

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وبما أن المكسرات تعرف بمقدرتها السحرية على مكافحة الشيخوخة، فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أفضل أنواع المكسرات التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للحفاظ على بشرة شابة، على النحو التالي:

 

اللوز

اللوز مصدر ممتاز لفيتامين E، والذي يمكن أن يساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، والاحتفاظ بالرطوبة، وإصلاح أنسجة الجلد. وبحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا (UC) فإن اللوز له آثار رائعة على صحة الجلد، حيث تبين أن الاستهلاك اليومي للوز قد يساعد في تقليل شدة تجاعيد الوجه لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

 



الجوز

يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي تعمل أيضاً على تقوية غشاء الجلد. كما أنها مصدر كبير للبوليفينول، الذي يحتوي على نشاط حيوي عالي مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات، مما يقي من العديد من الحالات الخطيرة مثل السرطان وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية.

الفستق الحلبي

الفستق غني بالبوليفينول والفلافونويدات، وهي من العوامل المساهمة في التأثيرات المضادة للأكسدة والالتهابات. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق الحلبي في الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف الخلوي.

 

الكاجو

تحتوي حبات الكاجو الخام على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والفيتوستيرول والألياف. ترتبط العناصر الغذائية الموجودة في الكاجو بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري. أظهرت بعض الدراسات العلمية أيضاً أن هذه المكسرات قد تحسن الصحة العقلية وكثافة المعادن في العظام.


الجوز البرازيلي

الجوز البرازيلي مليئ بأحماض أوميجا 3 الدهنية والسيلينيوم، مما يعزز مرونة بشرتك ويقلل أيضاً من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب. يساعد الجلوتاثيون الموجود في الجوز البرازيلي في تجديد الجلد، ويحسن مرونته، ويمنع التجاعيد.

 

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