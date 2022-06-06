أهمية التمارين الرياضية لعلاج آلام خشونة الركبة

الوكيل الإخباري - خشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي في الركب كما وردت في المواقع الطبية هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

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ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي، وكذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية. كل ما يحصل يتسبب في صعوبة مشي المريض وتناقص رغبته في الحركة كي يتجنب الانزعاج والألم المرافقين لحركة مفصل الركبة المصاب.



تساعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والمناسبة التي تركز على العضلات المحيطة بمفصل الركبة على زيادة ثبات المفصل وتحسين مرونته والقدرة على تحريكه.



إليك في التقرير التالي أهم التمارين الرياضية الخفيفة لخشونة الركبة وتقويتها ومقاومة آلامها، وزيادة فرص حفظ المفصل قدر الإمكان. ولكن قبل البدء بأي تمارين رياضية، ننصحك بالتواصل مع طبيبك الخاص واستشارته.

التمرين الأول

استلقى على الأرضي، ثم ارفعي الجزء العلوي من جسمك بمساعدة مرفقيك، وقومي بثني ركبتك اليسرى، وقدمك على الأرض. حافظي على ساقك اليمنى مستقيمة، وأصابع قدميك لأعلى، ثم ارفعي ساقك اليمنى لأعلى. حافظي على هذا الوضع لثواني، وببطء اخفضي ساقك على الأرض، ثم أعدي رفعها مرة أخرى بنفس الطريقة، وقومي بتبديل للساق الأخرى وطبقي عليها نفس التمرين.



التمرين الثاني

قفي في مواجهة الحائط مع تمديد الساق خلفك. أما الساق الأخرى فضعيها في المقدمة. ضعي يديك على الحائط للحصول على الدعم، واثني الركبة الامامية ببطء مع إبقاء كعب الساق الخلفية على الأرض. حافظي على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم استرخي ببطء.



التمرين الثالث

قفي وباعدي بين قدميك وكتفيك ثم مدّي ذراعيك للأمام ببطء واثني ركبتيك كأنك نصف جالسة. يمكنك التمسك بكرسي للحفاظ على التوازن. حافظي على الظهر مستقيم والصدر مرفوع والقدمين مفرودتان على الأرض، ولا تحني للأمام. حفاظي على هذا الوضع لمدة 5 ثوان ثم قفي ببطء.

التمرين الرابع

قفي بشكل مستقيم وامسكي ظهر الكرسي. دعي قدمك تنزلق إلى الخلف مع إبقاء أصابع القدم على الأرض إلى أن تشدّ الأرداف. أعيدي قدمك إلى وضعها الأصلي وكرّري التمرين مع الساق الأخرى.



التمرين الخامس

استلقي على ظهرك مع شدّ الساق بشكل مستقيم بحزام حول أسفل قدمك. استخدمي الحزام للدعم ثم ارفعي ساقك إلى أن تشعري بتمدد معتدل في مؤخرة الركبة والفخذ. دعي الساق مرفوعة لمدة 30 ثانية ثم اخفضيها ببطء.



التمرين السادس

قفي بين كرسين وتمسكي بهما لتحقيق التوازن. ارفعي ساقك قليلاً عن الأرض وابقيها على هذا الوضع، حافظي على استقامة ظهرك ثم اثني رجلك الأخرى واخفضي جسمك قليلاً ببطء كما لو كأنك على وشك الجلوس على كرسي. كرري التمرين مع تبديل الساقين.

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