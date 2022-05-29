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الأحد، 29-05-2022 03:48 م

تمارين رياضية ترفع ضغط الدم بسرعة

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الوكيل الإخباري - يتم علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ودمج التمارين في روتينك اليومي. وفي حين أن معظم التمارين ترفع ضغط الدم على المدى القصير، إلا أن بعضها قد يكون خطيرًا على صحتك.

وبالنسبة للذين لديهم قراءة ضغط دم تبلغ 180/100 مم زئبق أو أكثر، يجب عليهم طلب المشورة الطبية قبل البدء في أي نظام تمارين رياضية جديد. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - 140/90 مم زئبق أو أكثر - يجب أن يكون النشاط مفيدًا. ومع ذلك، أشارت منظمة ضغط الدم الخيرية في المملكة المتحدة إلى أن هناك "تمارين يجب تجنبها".

التمارين المكثفة، التي تتم لفترات قصيرة من الوقت، مثل الجري أو رفع الأثقال، يمكن أن تكون خطيرة. وأوضحت الجمعية الخيرية "هذه التمارين ترفع ضغط دمك بسرعة كبيرة وتضع ضغطًا شديدًا على قلبك وأوعيتك الدموية، وبعض الرياضات الشديدة مثل الغطس أو القفز بالمظلات يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يكن ضغط الدم تحت السيطرة".

وقبل ممارسة أي أنشطة قاسية من هذا القبيل، ستحتاج إلى شهادة طبية من طبيبك لممارسة الرياضات الخطرة. والاسكواش هو نشاط آخر "يجب تجنبه" لحمايتك من النوبات القلبية.

وهناك تمارين أخرى أكثر فائدة يجب مراعاتها إذا كنت تهدف إلى خفض قراءات ضغط الدم، وتشمل الأمثلة: ركوب الدراجات، والمشي السريع، والسباحة، والرقص، والبستنة، والتنس. وهي أمثلة على "التمارين الهوائية" التي تجعل قلبك ورئتيك وأوعيتك الدموية وعضلاتك تعمل بشكل جيد.

وهناك طريقة أخرى لدمج المزيد من التمارين اليومية في روتينك وهي المشي أو ركوب الدراجة إلى المتاجر القريبة إن أمكن. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة، فإن الأنشطة القائمة على الكرسي مثالية لمن يعانون من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام،

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