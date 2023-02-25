أهمية العناية بالأسنان في الكبر

الوكيل الإخباري- أكد مركز الجودة في الرعاية الطبية أهمية العناية بالفم والأسنان في الكبر، نظراً لأنه مع تقدم العمر تنحسر اللثة، مما يجعل أعناق الأسنان أكثر حساسية للتسوس.



وأضاف المركز الألماني أن كبار السن عادة ما يعانون أيضاً من جفاف الفم كأثر جانبي للأدوية، مما يمثل بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم.

وحذر المركز من أن عدم العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية بدءاً من التهاب اللثة والتهاب دواعم السن مروراً بسوء التغذية وصولاً إلى الالتهاب الرئوي.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، أوصى المركز كبار السن بالعناية بالأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة معجون أسنان غني بالفلورايد، مشيراً إلى أن استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية تعد أفضل من الفرشاة التقليدية بالنسبة لكبار السن، وذلك لسهولة استخدامها من ناحية، كما أنها تساعد في تنظيف الأسنان بصورة أكثر دقة من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضاً تنظيف الأسنان بواسطة الخيط بمعدل مرة واحدة يومياً، وذلك لتنظيف الفراغات بين الأسنان جيداً.

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