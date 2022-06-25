أهم المطاعيم في الحج لهذا العام

الوكيل الإخباري - يستعد الآلاف حول العالم للسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام؛ لبدء أداء فريضة الحج للعام الهجري 1443، ومع الازدحام الشديد وخطورة السفر من بلدان مختلفة إلى المملكة، وما يترتب عليه من احتمال انتشار الأمراض المُعدية، تنشر وزارة الصحة بالمملكة سنوياً لائحةً بأهم التطعيمات التي يتوجب على الحاجين التلقيح بها قبل السفر للحج.

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وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2-3 مليون شخص يقومون بأداء فريضة الحج سنوياً؛ مما يشكل بيئة ملائمة لانتقال الأمراض المُعدية المختلفة.

في السطور التالية، يُقدم لكِ «سيدتي.نت» أهم التطعيمات اللازمة للحج بأمان وصحة في عام 2022:

1- لقاح الحمى الصفراء: يجب على أي مسافر يصل من البلدان المعرّضة لخطر الإصابة بالحمى الصفراء، إبراز شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء سارية، قبل دخول البلاد.

2- داء الكلَب: يمكن العثور على العديد من الثدييات البرية والمسعورة في المملكة العربية السعودية، وفي حين أنه من الأهمية بمكان الابتعاد عن هذه الحيوانات، إلا أنّ التطعيم ضد داء الكلَب، يبقى ضمانةً جيدة.

3- التهاب السحايا: إنّ وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحجاج، يجعل المكان أرضاً خصبة لانتشار التهاب السحايا.

4- التهاب الكبد أ A: وهو لقاح موصى به لمن هم بعمر سنة واحدة أو أكثر؛ إذ يجب أن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأحد عشر شهراً، لقاحاً ضد التهاب الكبد أ ِA.

5- التيفوئيد: توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بأن يحصل أولئك الذين سيقيمون مع آخرين في الحج، أو سيذهبون منطقة ريفية أصغر، على التطعيم ضد التيفوئيد.

6- شلل الأطفال: إذا كان البلد الذي أتيت منه ينتشر به شلل الأطفال؛ فمن المستحسن بشدّة أن تحصل على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي.. يجب أن تتلقى التطعيم قبل ستة أسابيع على الأقل من مغادرتك إلى المملكة العربية السعودية.

7- لقاح الإنفلونزا: لأنَّ الإصابة بالعدوى سهلة جداً في ظل الكم الهائل من الحجاج.

8-اللقاحات الأخرى ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مثل: (الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والحصبة والنكاف).

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