الوكيل الإخباري - الصحة ثمينة للغاية، والبقاء بصحة جيدة أصبح رغبة الجميع في هذا العصر، مع ارتفاع نسب الأمراض المزمنة. ومهما كان وضعنا الاجتماعي، أو طبقتنا، أو تطلعاتنا، فإنَّ أدنى مرض يملك القدرة في القضاء على سعادتنا وفرحتنا في العيش. لذلك نطلعكِ على أهم النصائح الطبية للحفاظ على صحة الجسم في يوم الصحة العالمي:





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فَكّري بالأكل المتوازن والصحي

هذه أول نصيحة يمكن أن نقدمها لكِ. إذا كنت تريدين أن تكوني بصحة جيدة ، انتبهي إلى نظامك الغذائي. إن القاعدة الذهبية "تناولي 5 فواكه وخضراوات في اليوم" هي قاعدة لا بد أنكِ سمعتيها عشرات المرات، ولكنّ هناك سبباً لذلك. هذه الفاكهة والخضراوات لها تأثير وقائي ضدّ الأمراض التي يمكن أن تظهر مع تقدم العمر، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة في الجسم المسببة للأمراض.

مارسي نشاطاً بدنياً

ربما يكون ذلك من الأمور التي تسمعينها دائماً وكثيراً أيضاً. ومع ذلك، فإن التمارين البدنية المنتظمة ضرورية في جميع الأعمار. يساعد النشاط البدني في الحفاظ على صحة الجسم والعقل، ويمكن أن يمنع ظهور أمراض معينة ، مثل السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري أو زيادة الوزن. كما أنه يساعد على محاربة التوتر والنوم بشكل أفضل.



اشربي الكثير من الماء

يساعد شرب الماء في الحفاظ على شكل جسدي معين، فهو يساهم في رفع عملية الحرق في الجسم. لذلك وجب عليك التأكد من شرب كمية كافية من الماء يومياً، لتكوني في أفضل حال. ينصح الأطباء والاختصاصيون بشرب 1.5-2 لتر يومياً. يمكن تعديل هذا الرقم لأعلى، في حال كان الطقس حارّاً، أو أثناء ممارسة الرياضة البدنية، من أجل ترطيب جسمك جيداً.



الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

يلعب النوم دوراً رئيسياً في حياتنا. قبل كل شيء، لا تهمليه. يتأثر وقت نومك بشكل كبير بالعمل والمدرسة والأسرة، وجميع ضغوط الحياة اليومية. واضطرابات النوم أو الأرق يمكن أن تضرَّ بصحتك. إذ يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي، على مزاجك وحالتك العقلية، وحالتك الجسدية. هذه هي الأسباب التي تشجعك على تكييف إيقاع حياتك للاستفادة من ساعات كافية من النوم الليلي.

تجنبي التدخين

لكي تكوني بصحة جيدة، لا تقربي التدخين أبداً، وبكافة أشكاله سواء السجائر أو النرجيلة أو غيرها. فالتدخين يؤدي إلى تأكسد الخلايا، وبالتالي يزيد من خطر التعرّض للعديد من الأمراض، خصوصاً أمراض القلب، والشرايين، وأمراض السرطان.

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