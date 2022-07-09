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السبت، 09-07-2022 12:19 م

أهم 7 نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - أهم 7 نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى 2022، هي نصائح تتعلق بالصحة العامة، وتساهم في حماية مرضى النقرس خاصة من مضاعفات المرض، أو تفاقم الأعراض.

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وفي التالي نتعرف عزيزتي القارئة على تلك النصائح، بالإضافة إلى مسببات وأعراض مرض النقرس.

أولاً والأهم يجد تحديد كميات اللحوم المتناولة يومياً، وتجنب الإفراط بها قدر الإمكان.
- يجب الابتعاد عن قطع اللحم المليئة بالدهون والشحوم، كونها تفاقم الحالة، ويفضل اختيار القطع الصافية.
- يجب إعداد اللحم بطرق صحية، مثل الشواء أو السلق.
- يجب الابتعاد تماماً عن أكل لحم الكبد والكلى وغير ذلك.
- ينصح بشرب الماء باستمرار للحفاظ على ترطيب الجسم، ولتحسين عملية الهضم بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى.
- على مرضى النقرس الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، كونها تساعد على منع تراكم الدهون.
- شرب القهوة باعتدال قد يفيد مرضى النقرس، ويساعدهم في السيطرة عليه.

 

 

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