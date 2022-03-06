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الأحد، 06-03-2022 03:53 م

إبتكار طبي يحمل بارقة أمل لمرضى الربو الحاد

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الوكيل الإخباري - توصل باحثون في جامعة ترينيتي كوليدج دبلن أن جزيء "إيقاف التشغيل" للخلايا البلعمية، المضادة للأجسام الغريبة والتي تسبب الالتهاب، يمكن أن يساعد في علاج الربو الحاد، خاصة وان ضيق التنفس يحدث للمرضى بسبب التهاب الشعب الهوائية. الذي هو في الأساس، هو فرط نشاط الجهاز المناعي استجابة لمسببات الحساسية مثل الغبار أو الدخان أو التلوث أو المحفزات الأخرى.

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ونشرت دورية Cell Metabolism، دراسة جديدة حدد خلالها مجموعة من الباحثين مثبط JAK، الذي ينتجه جسم الإنسان. وتم اكتشاف أن الجزيء، المعروف باسم itaconate، يعمل كنوع من إيقاف تشغيل الالتهاب عن طريق وضع المكابح على الخلايا البلعمية مفرطة النشاط.

كذلك اتضح أنه يعمل أيضاً على JAK1، ويبدو أن هذه الأنماط مجتمعة تؤدي إلى إيقاف الالتهاب مما يساعد في مكافحة الربو.

 

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