إحذر من كثرة التذمّر.. خطر كبير على الصحة العقلية!

الوكيل الاخباري - أشارت دراسات حديثة إلى أن التذمر قد يؤذي الصحة العقلية لأنه يدفع إلى التفكير بطريقة سلبية بالذات كما بالمحيط.

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وهذا ما توصل إليه الباحث في مجال الأعصاب من جامعة كاليفورنيا، الأميركي مايكل ميرزينيك، حيث شبّه الدماغ البشري بالمعجون القابل للتشكيل، فيتكيف مع مختلف المواقف بالطريقة التي يختارها الأشخاص. ولفت إلى أن التذمر الدائم يمكن أن يدفع الدماغ إلى التفكير بطريقة سوداوية وسلبية. ووجد أن المتذمّرين عادة ما يتمتعون بمزاج سيئ ولا يهتمون بالنصائح التي يقدّمها لهم المحيط.



وهو ما أشار إليه أيضاً خبير علم النفس روبين كوالسكي في كتابه Complaining, what’s all the fuss about؟ حيث ذكر في تحليله أن الأشخاص الذين يشكون باستمرار ينتظرون الحصول على تعاطف المحيط. وحين لا يفعل الآخرون ذلك فإنهم يجدون أنفسهم بمفردهم. وحذّر من أن كثرة الشكوى يمكن أن تؤدي إلى الوحدة وبالتالي تعرّض الحالة النفسية والذهنية للأذى. إذاً، من الأفضل أن ننظر غالباً الى الجانب الإيجابي للحياة.

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