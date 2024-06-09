الوكيل الإخباري - يتعرض الحجاج للعديد من المشكلات خلال أداء المناسك، خاصة بسبب الزحام والتكدس، حيث تحدث بعض المشكلات لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري، وعليهم اتباع بعض النصائح الوقائية التي تقيهم من التعرض إلى أي مخاطر خلال أداء المناسك.

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وفي هذا الصدد، قدمت وزارة الصحة والسكان العديد من الإرشادات والنصائح للحجاج لتجنب السقوط أو الإصابة بأي مضاعفات صحية أثناء أداء مناسك الحج.



إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الارشادات تتمثل في:

- ارتداء أحذية مناسبة وفي حالة جيدة لتدعم الكاحل

- تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن المزدحمة

- عدم السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب

- طلب المساعدة للقيام بأشياء لا يمكنك القيام بها بمفردك

- اعتني بقدميك عن طريق تقليم الأظافر بانتظام واستشارة الطبيب بشأن أي مشاكل في القدم بحالة وجود اضطرابات في التوازن أو ضعف بالإبصار والسمع فمن الضروري استخدام الوسائل الطبية المساعدة كالعصا والكراسي المتحركة والنظارة والسماعة الطبية لتجنب السقوط ومضاعفاته.

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