إليك أسباب الألم في وسط البطن وكيفية علاجه منزلياً

الوكيل الإخباري _ يعتبر ألم وسط البطن من الأعلى دليل على وجود اضطراب في الجهاز الهضمي بسبب مشكلات فيه استمرت لفترات طويلة او بسبب اصابتك بنوبة عسر الهضم العرضية. اما الأسباب الشائعة لالم وسط البطن من الأعلى فهي:



الارتداد المعدي المريئي



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فتق الحجاب الحاجز



مشاكل المرارة



الحمل



القرحة الهضمية



عسر الهضم



التهاب المعدة



التهاب المريئ



عدم القدرة على تحمل الطعام المحتوي على اللاكتوز



استهلاك كمية فائضة من الطعام ما يمدد المعدة ويضغط على الأعضاء من حولها.



العلاج المنزلي:

تناول الطعام ببطء ومضغه بطريقة جيدة



زيادة عدد الوجبات وتقليل الكمية



تجنب الكافيين



تجنب الطعام الذي يزيد من الألم مثل الطماطم والحمضيات والقهوة

والنعناع والطعام الدهني والمقلي والحار

ارفع راس السرير صعودا



حافظ على معدتك فارغة لمدة ٢ الى ٣ ساعات قبل ان تستلقي.



المصدر : الامارات نيوز