إليك أفضل أنواع الخبز للصحة

الوكيل الاخباري - لا يتمتع الخبز بسمعة طيبة، كونه يسبب السمنة أو يحتوي على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات، إلا أن النوع الصحيح من الخبز يمكن أن يكون في الواقع طعاما صحيا للغاية.

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تحتوي العديد من أنواع الخبز على قائمة مكونات بسيطة تبدأ بالحبوب الكاملة، ويرتبط تناول المزيد من الحبوب الكاملة بانخفاض الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.



يعود الحفاظ على الخبز في نظام غذائي صحي إلى اختيار الأصناف التي تحتوي على أفضل تغذية لأن جميع أنواع الخبز بالتأكيد ليست متساوية، إذ تختلف وفق كميات الألياف والبروتين والمغذيات الدقيقة والسعرات الحرارية الإجمالية التي تحتويها إضافة إلى فوائدها الصحية.

- خبز القمح الكامل:

ليس من المستغرب أن يحتوي خبز القمح الكامل بنسبة 100% على وفرة من الألياف والمواد المغذية - وهو أحد أفضل الاختيارات.

توفر شريحة خبز متوسطة مصنوعة من دقيق القمح الكامل 80 سعرة حرارية، و5 غرامات بروتين، و0 غرام دهون، و 20 غراما من الكربوهيدرات، و 3 غرامات من الألياف.

يحتوي خبز القمح الكامل بنسبة 100% أيضا على كميات متفاوتة من المعادن الأساسية مثل السيلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والثيامين والفوسفور.

تبين أن زيادة الحبوب الكاملة (مثل تلك الموجودة في خبز القمح الكامل بنسبة 100%) تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية للحبوب الكاملة في التحكم في الوزن.



- الخبز المصنوع من حبوب متعددة:

القمح ليس الحبوب الوحيدة التي تستحق نصيبها العادل من المجد لفوائدها الصحية. يمكن أن تجد الحبوب الكاملة الأخرى مثل الشوفان والقطيفة والحنطة السوداء والشعير والدخن طريقها إلى الخبز متعدد الحبوب للحصول على الألياف والبروتين والمغذيات الدقيقة المضافة.

وتعد إضافة مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة طريقة مهمة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة.



- خبز الحبوب المنبتة:

خبز الحبوب الكاملة صحي إلى حد بعيد، لكن حصاد تلك الحبوب عند نقطة الإنبات يؤدي إلى ارتفاع محتواها من العناصر الغذائية.

تحتوي الحبوب المنبتة على كميات أعلى من الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد و"فيتامين سي" والزنك والمغنيسيوم، ما يجعلها لبنة صحية أخرى للخبز، إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتين، ما يعني أنها قد تبقيك ممتلئا لفترة أطول.



- خبز الشوفان:

يمكن لهذه الحبوب الكاملة أن تكمل القمح الكامل في الخبز الصحي الذي يتم شراؤه في المتاجر والمصنوع منزليا.

يحتوي الشوفان على نوع خاص من الألياف يسمى بيتا جلوكان، والذي يتميز بفوائد مثل خفض الكوليسترول الضار، واستقرار نسبة السكر في الدم، وخفض ضغط الدم. كما أنه غني بالألياف القابلة للذوبان بشكل خاص، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإمساك.



- خبز بذور الكتان:

هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف والدهون الصحية المتعددة غير المشبعة. قد تساعد إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي في الحماية من بعض أنواع السرطان، وكذلك تحسين صحة القلب.



سبوتنيك