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الثلاثاء، 02-02-2021 01:19 م

ابتعد عنها فوراً.. عادات خاطئة تسبب جفاف العين

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الوكيل الإخباري _ يعد جفاف العين من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص وعادة ما يقوم البعض بعادات خاطئة يجب تجنبها ،وذلك لانها تتسبب في جفاف العين :

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– زيادة تبخر الدموع من العين، ويحدث ذلك عند الرمش أقل من المعتاد والتعرُّض للهواء الجاف والدخان، والرياح.

– حدوث انسداد في الغدَّة الموجودة في طرف العين. ممَّا يمنع وصول الزيت إلى العين، ويعَدُّ هذا الانسداد شائعاً لدى المصابين بالتهاب الجفن.


-تقليل تصنيع الدموع يحدث جفاف العين نتيجةً لعدم قدرة العين على تصنيع كمِّيات كافية من الدموع.

 

-تضرُّر الغُدَّة الدمعيّة نتيجة الالتهابات أو الإشعاعات. إجراء عمليّة الليزر الجراحيّة في العين.


-تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: مُضادَّات الحساسيّة، وأدوية حبِّ الشباب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم. وحبوب منع الحمل، ومُضادَّات الاكتئاب، وأدوية مرض الباركنسون، ومزيلات الاحتقان

 

-الإصابة ببعض الحالات الصحِّية، مثل: مشاكل الغُدَّة الدرقيّة، ونقص فيتامين أ، وداء السكَّري. والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض الذئبة الجلدي.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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