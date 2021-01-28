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الخميس، 28-01-2021 03:52 م

ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

الفرق_بين_بعد_النظر_وقرب_النظر


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة يابانية تطوير نظارات ذكية يمكنها أن تعالج قصر النظر عند ارتدائها يوميا لمدة تصل لساعة ونصف الساعة.

وقالت شركة Kubota Pharmaceutical Holdings اليابانية، إنها طورت نظارات ذكية تستطيع معالجة قصر النظر(رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابي) دون أي تدخل جراحي أو الحاجة لارتداء نظارات أو عدسات طبية طوال الوقت، فهي تعالج قصر النظر من خلال تصحيح انكسار الأشعة على العين المسببة لقصر النظر.

وأكدت الشركة أن ارتداء النظارة الجديدة "Kubota Glasses" لمدة تتراوح ما بين 60- 90 دقيقة مرة واحدة يوميا، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر، مشيرة إلى أن النظارات الجديدة تعتمد على تقنية micro-LEDS والتكنولوجيا النانوية، لعرض صور واقعية على المجال البصري الخارجي، وذلك بهدف تحفيز شبكية العين.

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وأضافت الشركة أن النظارات ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة، التي يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هي المدة المحددة التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائيا.

وقال رئيس الشركة ريو كوبوتا: "إن المجموعة بدأت بالفعل تجارب سريرية في الولايات المتحدة تضم 25 شخصًا، وبعد ذلك تعتزم الشركة بيعها (النظارات) أولاً في آسيا، التي تضم نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر".


يذكر أنه هناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهي ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الإنكسارية التي تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.

 

سبوتنيك

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