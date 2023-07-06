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الخميس، 06-07-2023 07:31 ص

احذرها.. 6 أطعمة تتلف خلايا المخ والأعصاب

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الوكيل الاخباري - الدماغ من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، لذا الحفاظ عليها أمر بالغ الضرورة.

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ويمكن تحسين صحة الدماغ من خلال تناول بعض الأطعمة، وهناك أيضا أكلات أخرى تتلف خلايا المخ والأعصاب، نرصدها لكم 


الصودا والمشروبات السكرية:
إذا كنت ترغب في الحفاظ على عقلك حادًا مع تقدمك في العمر، فابتعد عن المشروبات الغازية والسكرية، ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الصودا والمشروبات السكرية هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة، وغالبًا بفضل احتوائها على نوع من السكر يسمى الفركتوز، ما يساهم في تصغير أجزاء معينة من الدماغ.


البطاطس والأطعمة المقلية:
يميل الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة إلى أن يكون أداؤهم أسوأ في الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير لديهم، بالإضافة إلى أن الأطعمة المقلية والدسمة تسبب الالتهاب الذي يتلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم وتؤذيها.


الدونتس:
هذه الأطعمة اللذيذة مقلية ومليئة بالسكر، وهي مزيج سيء عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، وربطت الدراسات ارتفاع مستويات السكر في الدم بالخرف، والأسوأ من ذلك أن معظم الكعك يحتوي على دهون متحولة، وهي مكون آخر لا يحتاجه دماغك.


الخبز والأرز الأبيض:
يمكن للكربوهيدرات المكررة، أن ترفع نسبة السكر في الدم، ما قد يجعلك تشعر بالضباب العقلي، وتشير الأبحاث إلى أن الكثير من الكربوهيدرات المكررة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، خاصةً لدى بعض الأشخاص المهيئين وراثيًا للإصابة به.


اللحوم الحمراء:
تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر ضار لقلبك وعقلك.


المخللات والعصائر المعبأة:
يجب قراءة المكونات الموجودة على ملصق المخللات والعصائر المعبأة بعناية، إذ تحتوي العديد منها على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يرتبط بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك فقدان الذاكرة وتراجع أداء الدماغ.

 

مصراوي


 




 

 


 

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