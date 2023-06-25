منها يظهر في الصباح .. علامات تدل على الإصابة بمرض خطير

الوكيل الإخباري- هناك علامات إذا ظهرت عليك بطريقة غير متوقعة تدل على الإصابة بورم في الدماغ، لذا عليك عدم تجاهل تلك العلامات، منعًا لتعرضك لمشكلات صحية.

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ورم الدماغ يعني نمو الخلايا في الدماغ ، ومن الممكن أن تنشأ في أنسجة الدماغ، أو بالقرب منها، وتضم هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية و الأغشية التي تغطي سطح الدماغ، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.



تنقسم أورام الدماغ إلى مايلي:



أورام الدماغ الأولية: فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية، ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام غير حميدة، أي بطيئة النمو.



أورام الدماغ الثانوية: فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة، وقد تنمو بسرعة، ويمكن أن تغزو بالكامل أنسجة الدماغ وتدمرها.



الأعراض



تختلف العلامات المبكرة للورم على حسب حجم ورم الدماغ وموقعه، وأيضًا على مدى سرعة نمو الورم.



وجود صداع في الرأس يكون أشد في الصباح.



وجود صداع يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.



الشعور بالصداع النصفي.



الإحساس بالغثيان أو القيء.



وجود مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.



فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.



صعوبة الاتزان.



مشكلات التحدث.



الشعور بالتعب الشديد.



الشعور بالتشويش في ممارسة الأمور اليومية.



النسيان الدائم.



تغيرات في الشخصية أو السلوك.



بالإضافة إلى نوبات الصرع، خاصةً إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع، ومشكلات في السمع.



مصراوي

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