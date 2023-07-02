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الأحد، 02-07-2023 02:08 م

10 أعراض تنذر بضربة الحرارة .. كيف تتصرف ؟

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الوكيل الإخباري- حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن بذل مجهود جسدي مفرط في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف يرفع خطر الإصابة بما يعرف بضربة الحرارة Heatstroke.

وأوضح المركز أن سببها تكدس الحرارة في الجسم، ما يرفع حرارته فوق 40 درجة مئوية، ما يؤدي بدوره إلى تورم الدماغ.

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وتتمثل أعراضها في الغثيان، والدوار ، والصداع، والإسهال، وسرعة الاستثارة، وتشوش الذهن، والتغيرات السلوكية، والتشنجات، واضطرابات الوعي حتى الإغماء، وضعف الدورة الدموية حتى الانهيار.

 


وعند ملاحظة الأعراض يجب الاتصال بالإسعاف فوراً، ونقل نقل المصاب إلى مكان ظليل وبارد، وخلع ملابسه غير الضرورية وتبريد جسمه، الكمادات الباردة على العنق وتحت الإبط.

 

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