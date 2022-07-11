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الإثنين، 11-07-2022 09:03 م

هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضرًا بالصحة؟

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الوكيل الإخباري - وأكدّ الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" أن هذا الاعتقاد من المفاهيم الخاطئة.

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وفي الحقيقة، تمرّ العلب البلاستيكية بطرق معالجة تستوجب متطلبات لتُصبح آمنة، وصالحة للاستعمال، والشرب.


ولكن، هل تُوجد حالات يكون فيها شرب الماء من العلب البلاستيكية أمرًا مضرًا للصحة؟ الإجابة هي نعم.


وقد يؤدّي تخزين العلب البلاستيكية لفترة طويلة، مع تعرّضها لأشعة الشمس، والحرارة، إلى التلوّث، وتشكلّ بيئات للبكتيريا، ويجعلها ذلك غير آمنة، وغير صالحة للشرب.


ولذلك، يُعتبر البلاستيك مضرًا عند تعرّضه للحرارة، وأشعة الشمس، ما قد يتسبب في تغيّر بالطعم، وترسّب بعض الميكروبات في عبوة المياه.


 




 

 


 

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