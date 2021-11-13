السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 07:39 ص

احذر بدء يومك بتناول الموز لهذا السبب

الموز


الوكيل الإخباري - يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟

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يحتوي الموز على نسبة كبيرة من السكر أكثر من بقية الفواكه الأخرى كالتفاح أو الإجاص، ويزود الجسم بالطاقة السريعة. لهذا يتناوله الكثير من الرياضيين أثناء اللعب أو خلال التمارين، بسبب تأثيره السريع حيث يمنحهم قوة جديدة. لكن تناول الموز لوحده كوجبة الفطور ليس فكرة جيدة، حسب ما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني، نقلا عن خبراء تغذية.


ويتجلى السبب في أن نسبة مستوى السكر في الدم ترتفع بداية بسرعة كبيرة ثم بعدها تنخفض بسرعة، وبعدها تأتي نوبة الجوع ومع الجوع يأتي التعب أيضًا. لذلك فإن الموز ليس فكرة جيدة للحفاظ على اللياقة حتى تصل وجبة الغداء، وفقا "دويتشه فيله".


لكن هذا لا يعني أنه ينبغي الاستهانة بالموز أو التخلي عن أكله في الصباح تماما. فالموز يحتوي على نسب كثيرة من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم. فلا يمكن للمعدة معالجة كل هذه المواد الصحية بسرعة وبكفاءة وفعالية إلا إذا تم تناولها مع أطعمة أخرى.


وينصح خبراء التغذية من يحب تناول الموز للفطور بمزجه مع الموسلي أو الزبادي أو المكسرات.

 

البيان


 




 

 


 

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