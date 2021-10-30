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السبت، 30-10-2021 01:47 م

هل يقي تناول الفاكهة على معدة فارغة من السرطان؟

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الوكيل الاخباري - تناولت بعض المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن تناول الفاكهة على معدة فارغة يلعب دورا في الوقاية من السرطان.

وزعمت تلك المنشورات أن هذه الطريقة الوقائية تعود لطبيب في هونج كونج يدعى "ستيفن ماك"، مع الإشارة إلى أن فاعلية تلك الطريقة في الوقاية من السرطان تصل إلى 80%.

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وكشف البروفيسور بيار باي، اختصاصي الأمراض السرطانية والعلاجات بالأشعّة في جامعة لورين الفرنسية، عن حقيقة تلك المزاعم في تصريحات أدلى بها لوكالة "فرانس برس".

وقال باي إن استهلاك الفاكهة بشكل دائم يلعب دورا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وأبرزها سرطان الجهاز الهضمي والرئة، لذلك نصحت الرابطة الوطنية الفرنسية لمكافحة السرطان بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضار يوميا.


وأوضح الاختصاصي أنه عند إصابة الجسم بالسرطان، يسهم تناول الفاكهة، في تقليل فرص الإصابة بنوع آخر من السرطان لكنه نفى في الوقت ذاته أن يكون تناول الفاكهة في حد ذاته علاجا للسرطان الحالي.


أما سيربوس دوسو وهو طبيب أورام في مركز علاج السرطان في كوتونو، فقد دعم رأي البروفيسور باي، حيث أكد أن علاجات السرطانات في العالم كلّه على الجراحة والعلاجات الإشعاعية والكيميائية والهرمونيّة ويضاف إليها اليوم العلاج المناعيّ، نافيا أن يكون تناول الفاكهة على معدة خالية يلعب الدور الوقائي المذكور في المنشورات المتداولة.


وحذر طبيب الأورام، سيدي كا، والذي يعمل في مستشفى أريستيد لو دانتيك في دكار، من الادعاء بوجود تركيبة من المواد الغذائية بعلاج السرطان، منوها إلى أن كثيرا من المصابين يصلون متأخرين إلى العلاج، بسبب ثقتهم في وصفات وخلطات ليس لها أساس علمي.


وفي وقت سابق، كان ربيع تلحوق، الباحث في علم الخلايا في الجامعة الأمريكية في بيروت قد هاجم المعلومات المغلوطة التي تقدمها بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن "هذه المنشورات تعتمد على نباتات وفواكه لها خصائص مضادة للأكسدة، ورغم كثرة الخضروات والفاكهة التي تتمتّع بخصائص مضادة للأكسدة، التي قد يكون لها تأثير على جسم الإنسان، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لها تأثير على الخلايا السرطانيّة حال ظهورها لديه".


 

المصدر : سبوتنك

 

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