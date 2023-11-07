احذر تناول الكرفس في هذه الحالة

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن الكرفس يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيّارة والمواد المرة الصحية، التي تتمتع بتأثر مضاد للبكتيريا.



فيتامينات ومعادن

وأضاف المركز الألماني أن الكرفس يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامينات B وفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

ويحتوي الكرفس أيضاً على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تحمي الجسم مما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة.

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استجابات تحسسية

ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الكرفس يندرج ضمن الأغذية، التي قد تؤدي إلى حساسية الطعام، حيث إنه قد يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل حكة الجلد وتورم في الفم والحلق وطفح جلدي وضيق في التنفس.



كما أن التعرض للشمس بعد تناول كمية كبيرة من الكرفس مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بطفح جلدي أو حروق شمس فيما يسمى "بالتسمم الضوئي".

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