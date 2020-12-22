احذر.. خطأ مميت قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة

الوكيل الإخباري _ كشفت العديد من الدراسات عن خطورة قياس الضغط في ذراع واحدة ، حيث انه يعد خطأً مميتًا.

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وجاء ذلك بعد تحليل بيانات 24 دراسة عالمية أثبتت ضرورة قياس ضغط الدم في كلتا الذراعين، وذلك لان الاختلاف في الضغط بين الذراعين مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت، بحسب مجلة “هايبرتينشن”.





وقال كريس كلارك مؤلف الدراسة وبروفيسور في كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية : “لقد وجدنا منذ فترة طويلة أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين مرتبط بنتائج فحوصات صحية سيئة… فكلما زاد الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك من المهم حقًا قياس الضغط في كلا الذراعين لتحديد المرضى الذين قد يكونون في خطر متزايد”.



حيث يرتفع وينخفض ضغط الدم في الدورة الدموية مع كل نبضة ويقاس بالمم من الزئبق (ميليمتر زئبقي)، ويتم عرض رقمين أثناء القياس، حيث يمثل الرقم العلوي (الانقباضية) الحد الأقصى لضغط الدم، بينما تمثل القيمة الأدنى (الانبساطية) الحد الأدنى لضغط الدم.



واكدت نتائج الدراسة أن “الاختلاف الكبير بين قياسات ضغط الدم الانقباضي في الذراعين يمكن أن تشير إلى تضيق أو تصلب الشرايين، مما قد يؤثر على تدفق الدم… وهذه علامة خطيرة أخرى لأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة المبكرة، ويجب معالجتها”.



المصدر : الامارات نيوز



