ارشادات استخدام العسل في الطبخ

الوكيل الإخباري - من الممكن استخدام العسل في إعداد العديد من الأكلات والطبخات والحلويات والعصائر، ويفضل إستعمال العسل في شكله الطبيعي للإستفادة من فوائده الغذائية، لأن الحرارة والطهي يفقد العسل الأنزيمات والمغذيات، فهو يساهم في إمداد الجسم بالسعرات الحرارية والطاقة اللازمة للجسم.

اضافة اعلان



وعند استخدام العسل في إعداد وصفات الطبخ يجب عليك مراعاة الأمور التالية:



-العسل تبلغ حلاوته مرتين ضعف حلاوة السكر، لذلك للحصول على نفس الحلاوة المماثلة لحلاوة السكر يجب عليكِ استخدام نصف مقدار العسل مقارنة بمقدار كامل من السكر.



-يجب عليك تقليل كمية الماء المضافة إلى وصفتك بمقدار الخُمس، لأن تركيب العسل يحتوي على ۱۸% ماء تقريباً.



مثال: في حالة حاجتكِ إلى كوب من السكر لوصفة معينة، يمكن استبداله بنصف كوب من العسل.



-يحتوي العسل ضعف كمية حلاوة السكر العادي لذلك يجب تقليل الكمية الموصى بها إلى النصف أو الثلث.



-يجب تقليل درجة حرارة الفرن بــ ٢٥ درجة مئوية من الموصى بها.



-حتى يسهل عليك غرف وسكب العسل يجب رش الملعقة المستخدمة بالزيت.



-يجب معادلة العسل بأقل كمية ممكنة من البيكنج صودا لأن العسل يسبب الإحتراق السريع للعجين. إضافة البيكنج صودا يمنع ذلك من الحدوث.



-يستخدم العسل كحافظ للطراوة في المخبوزات لذلك يستخدمه الخبازين في السلع التي ترسل عن طريق "الديلفري".



يستخدم العسل في تتبيلات السلطة لأنها عامل إستحلاب جيد.

يقاس العسل بسهولة أكثر عندما يكون دافئاً.





سيدتي