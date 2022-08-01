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الإثنين، 01-08-2022 01:41 م

اضرار الرضاعة الصناعية

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الوكيل الإخباري - الرضاعة الصناعية التي تعد النوع الثاني من أنواع الرضاعة للطفل، حيث تعد خياراً صحياً أيضاً. في هذا المقال سنتحدث عن عيوب الرضاعة الصناعية.

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من الممكن أن تكون الرضاعة الصناعية ليست باختيار الأم، إذ يمكن ألا يتقبل الطفل حديث الولادة الرضاعة الطبيعية، أي الرضاعة من الثدي، وعلى العكس أيضاً من الممكن ألا يتقبل الرضاعة الصناعية.

على الرغم من أنّ الرضاعة الصناعية تنتشر بشكل كبير بين الأمهات، نظراً لما لها من فوائد كثيرة، إلا أنّ لها الكثير من العيوب التي تتضمن الآتي: 

 

الحليب الصناعي ليس مغذياً كاملاً
من الجدير بالذكر بأنه أياً كانت جودة الحليب الصناعي، وأياً كانت شركته المنتجة فإنّه لن يماثل حليب الأم الطبيعي، إذ يحتوي حليب الثدي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل كي ينمو، ويتطور بطريقة صحيحة وطبيعية.

 

الحاجة إلى تحضير زجاجة الحليب
لا يحتاج حليب الثدي إلى تحضير أو إجراءات للرضاعة الطبيعية، بينما يحتاج الحليب الصناعي إلى تحضير قد يستغرق وقتاً، إذ لا بد بالدرجة الأولى من تحضير زجاجة الحليب بطريقة صحيحة.

 

التكلفة المالية
لا يكلف حليب الثدي الطبيعي أو يزيد من المصاريف المالية، على عكس الحليب الصناعي الذي يحتاج إلى شراء الحليب، وزجاجة حليب جيدة النوعية، بالإضافة إلى شراء فرشاة لتنظيفها، كما تحتاج الرضاعة الصناعية إلى شراء مضخة للحليب، عدا عن إمكانية استبدال زجاجات الحليب من فترة لأخرى، أي إضافة تكاليف مالية زائدة كل شهر، عدا عن دخول الأم في دوامة ما هو أفضل حليب للطفل. 

 

التأثير على صحة الأم
يمكن أن يؤثر نوع الرضاعة بما فيها الرضاعة الصناعية على صحة الأم، ذلك لأنّ الرضاعة هي عملية ترابط ما بين الطفل والأم، إذ يلامس جلد الطفل جلد الأم في الرضاعة الطبيعية، مما يزيد الترابط بينهما.

 

بابونج 

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