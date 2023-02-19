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الأحد، 19-02-2023 12:46 م

كيف يمكن معرفة ارتفاع نسبة الكوليسترول دون أعراض؟

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الوكيل الإخباري- عادة ما يرتبط ارتفاع الكوليسترول بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة المصابين بها، فكيف يمكن اكتشاف ارتفاع معدلاته في الدم؟

عادة ما تبدأ أعراض ارتفاع الكوليسترول في مرحلة الطفولة أو البلوغ، ويحتاج الشخص لفحص الكوليسترول كل 5 سنوات بدءًا من سن التاسعة إذا كان أحد الأبوين يعاني من هذه المشكلة أو أي مرض بالقلب، حسبما نشر موقع "Cleveland clinic”.

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أعراض ارتفاع الكوليسترول
ليس هناك أي أعراض تدل على ارتفاع الكوليسترول لدى الغالبية العظمى من البشر، بمعنى أن الشخص لا يبدأ لديه شعور بألم أو مشكلة عند ارتفاع معدلات الكوليسترول إلا إذا كان قد أصيب بالفعل بمشكلة صحية ناتجة عن إهمال علاج ارتفاع الكوليسترول، وتشمل ما يلي:


-أمراض الشريان التاجي.
-مرض الشريان الهامشي.
-مرض الشريان السباتي.
-ارتفاع ضغط الدم.
-أمراض الكلى المزمنة.
-أمراض الغدة الدرقية.
-الذئبة.
-السكري.


كيف يمكن معرفة ارتفاع نسبة الكوليسترول دون أعراض؟


نظرًا لحدوث ارتفاع معدلات الكوليسترول دون ظهور أي أعراض، فلا بد من القيام بتحاليل الدم اللازمة لمعرفة نسبة الكوليسترول، وذلك كل 5 سنوات بدءًا من سن 9 سنوات حتى سن 45 عامًا، أما بعد ذلك، فيجب القيام بالتحليل كل عامين، لكن بعد بلوغ سن 65 عامًا، فيستوجب الفحص كل عام.


ويجب الانتباه أيضًا إلى عوامل الخطر التي تزيد فرص ارتفاع الكوليسترول لمحاولة تفاديها، مثل التوتر والضغط العصبي والتدخين وقلة الحركة والنظام الغذائي غير الصحي وغيرها.


ويُراعى علاج والسيطرة على أي مشكلة صحية يمكن أن تؤثر على معدلات الكوليسترول، مثل السمنة والسكري.


متى تتصل بالطبيب؟
-في حال ظهور جلد ناعم وأصفر، فلا بد من عمل تحليل الكوليسترول بعد استشارة الطبيب.


-في حال ظهور أعراض أمراض القلب أو السكتة الدماغية، مثل ألم الصدر والدوخة وعدم القدرة على التحدث والشعور بألم أسفل الساقين.

الكونسلتو الطبي 

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