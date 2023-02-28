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الثلاثاء، 28-02-2023 11:40 ص

اكتشاف آلية تربط إصابات الرأس بخطر الإصابة بسرطان نادر وعدواني

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الوكيل الإخباري- قدمت دراسة حديثة فهما جديدا لكيفية مساهمة إصابات الرأس في تطوير نوع نادر نسبيا ولكنه عدواني من ورم الدماغ يسمى الورم الدبقي.

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أشارت دراسات سابقة إلى وجود صلة محتملة بين إصابة الرأس وزيادة معدلات الإصابة بأورام الدماغ، إلا أنه لم تتوفر الأدلة القاطعة على ذلك.


وحدد فريق بحث من معهد السرطان بجامعة لندن (UCL) الآن آلية محتملة لشرح هذا الارتباط، ما يشير إلى تورط الطفرات الجينية التي تعمل بالتنسيق مع التهاب أنسجة المخ لتغيير سلوك الخلايا، ما يجعلها أكثر عرضة لأن تصبح سرطانية.


وقد أجريت الدراسة على الفئران، وأكد الباحثون أنه سيكون من المهم استكشاف صلة هذه النتائج بالأورام الدبقية البشرية.


وتقول الدراسة الحديثة المنشورة في مجلة Current Biology، إن المرضى الذين عانوا من إصابة خطيرة في الرأس في الماضي كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بالأورام الدبقية.


ووجد الباحثون أن إصابات الدماغ يمكن أن تسبب التورم، ما يجعل الخلايا أكثر عرضة لأن تصبح سرطانية.


والأورام الدبقية هي أورام دماغية تنشأ غالبا في الخلايا الجذعية العصبية، وهي أورام نادرة نسبيا ولكنها يمكن أن تكون عدوانية.


 

روسيا اليوم

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