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الخميس، 08-06-2023 06:24 ص

اكتشاف أفضل مؤشر بيولوجي لسرطان الكبد

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الوكيل الاخباري - اكتشف علماء جامعة جنوب كارولينا الطبية أفضل مؤشر بيولوجي لتشخيص سرطان الكبد، ما يسمح بتشخيص الإصابة بسرعة مبكرا.

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وتشير مجلة Cancer Research Communications إلى أن سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد، هو ورم خبيث وثاني أكثر أنواع سرطان الكبد انتشارا. ويعتبر هذا النوع من السرطان عدوانيا جدا، وعند اكتشافه متأخرا، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إحصائيا لا يتجاوز 8 بالمئة. في حين يمكن أن يساعد التشخيص المبكر على علاج 50 بالمئة من المرضى.


ولكن إلى الآن كان يعتقد أنه من الصعب تشخيص هذا النوع من السرطان مبكرا. لأن أعراضه تشبه أعراض أمراض الكبد الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك المؤشرات البيولوجية لسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد ليست محددة لهذا المرض.

 

ولكن اكتشف الباحثون الآن جزءا فريدا في عينات الأنسجة ودم المرضى لا يظهر إلا عند الإصابة بهذا النوع من السرطان. وهذه التغييرات هي سمة من سمات N-glycan، وهو نوع من السكر الموجود في البروتينات. سيساعد المؤشر البيولوجي المكتشف على تشخيص سرطان الكبد عن طريق اختبارات الدم فقط، دون الحاجة إلى تحليل خزعة.


ولم يحدد الباحثون سبب التغير في N-glycan، لذلك قرروا مواصلة دراسة هذه السكريات وتحديد البروتينات المرتبطة بهذه التغيرات ولماذا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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