الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

عميد كلية الطب في الأردنية يمنع إعطاء محاضرات "أون لاين" في أيام العطل الرسمية

شكاوى من تعطل تطبيق الأراضي ومطالب بإصلاح الخلل

الأردن يدين اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست المسجد الأقصى

ديب: لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب.. والمعدن الأصفر هو الملاذ الآمن لدى المستثمرين

بمخالفة قيمتها 15 ديناراً .. توضيح من السير حول تعليمات تظليل زجاج المركبات

نقيب الألبسة: بضائع عيد الأضحى في الأسواق مطلع حزيران القادم

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

هام للمواطنين .. اتفاق لتمكين المواطنين من الحصول على تقرير كريف عبر تطبيق سند

الصفدي: لا بد من التحرك بطريقة عملانية لإنهاء الأزمة السورية.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس

الخميس، 18-05-2023 12:28 م

فئة ممنوعة من تناول البطيخ

1111111


الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة أولجا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوجرادوف بموسكو، أن هناك أشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

اضافة اعلان


وتشير الطبيبة في حديث لموقع "Doctor Peter"، إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة: فيتاميات A و C و B6 ومغذيات نباتية ومعادن المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته، وفق ما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن "نوفوستي".


وتضيف، البطيخ الأحمر لا يروي العطش فقط، بل والجوع أيضا. كما أنه يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

ولكن بغض النظر عن جميع هذه الخصائص المفيدة، هناك أمراض تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناول كمية محدودة منه.

وقالت محذرة ، "نحن كأطباء، لا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله ".

 

واضافت :" كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة من البطيخ الأحمر " 

واكدت الطبيبة، أن أفضل وقت لتناول 200-300 جرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا ينصح بتناوله مع مواد أخرى.

 

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_35767_5574d57b1dc-f77f-459d-a05e-56d05080375a

أعراضهما متشابهة.. كيف تفرق بين الربو وقصور القلب؟

tbl_articles_article_21454_762d4944894-a06c-401a-a3df-d29f88a754b5

5 خطوات تجنبك الاصابة بالتهاب المسالك البولية

114031Image1-1180x677_d

دراسة تحذر من اضافة هذه المادة الغذائية للساندويش اليومي !

male-stomachache-concept-x-ray-with-health-care-medicinee

5 أعراض خفية تشير الى مرض خطير في القولون

image

نوع من الفاكهة من الخطر تناوله على الريق

8

احذر .. إلتهاب عيون شائع في الموسم الحالي

أخبار متعلقة
image

نوع من الفاكهة من الخطر تناوله على الريق

أكل-البطيخ-ومرض-السكري-هل-هو-مسموح

اكثر من تناول البطيخ .. اليك فوائده !

main_image645f62e2bbcc1

فحص طبي يحفز الإصابة بالسرطان

2023_5_11_16_33_22_675

فاكهة صيفية مضادة للاكتئاب

9e760ee01a3a79dbb4b31eea3fccfbc9

اكل البطيخ مع الجبن .. خبيرة تغذية توصي بهذا الأمر !

2023_5_10_15_11_34_402

5 فوائد مذهلة للبطيخ الأصفر.. يحميك من هذه الأمراض