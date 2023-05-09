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الثلاثاء، 09-05-2023 01:11 م

6 علامات تكشف اصابتك بنقص الحديد

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لأمراض الدم وعلم الأورام الطبية، إن نقص الحديد يؤدي إلى تكوين الهيموغلوبين في كرات الدم الحمراء بشكل غير كاف، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين.

وأوضحت أن أسبابه عدة، منها فقدان الدم بشدة، بعد جرح ما أو الحيض الشديد، أو غياب امتصاص الحديد جيداً عبر التغذية بسبب جراحة بالمعدة مثلاً، أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي، أو غياب إمداد الجسم به بشكل كاف بسبب الحميات الغذائية القاسية أو التغذية أحادية الجانب.

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وتتمثل الأعراض في الإرهاق المستمر، وشحوب البشرة، وتساقط الشعر، وصعوبات النوم، وضيق التنفس، وخفقان القلب.


وأضافت الجمعية أن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية مثل اللحوم والأسماك، مشيرة إلى إمكانية معرفة نقصه بفحص للدم لدى الطبيب.


وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية الغنية  بالحديد.

 

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