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الأحد، 12-11-2023 01:19 م

الأشعة المقطعية تزيد خطر السرطان للشباب

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الوكيل الإخباري - وجدت دراسة كبيرة متعددة الجنسيات أن الأشعة المقطعية، ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال والشباب.

ووفق "هيلث داي"، حلّل الباحثون سجلات الأشعة لـ 276 مستشفى في 9 بلدان، وتم ربطها بالسجلات السكانية، وشملت البيانات ما يقرب من مليون شخص تحت سن 22 عاماً خضعوا لفحص بالأشعة المقطعية مرة واحدة على الأقل.

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وأظهرت النتائج أن التعرض في سن مبكر لجرعة من الأشعة متوسطة تبلغ 8 مليغرامات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال بنسبة 16% تقريباً.


وقالت الدكتورة ماجدة بوش دي باسيا، من معهد برشلونة للصحة العالمية: "هذا يعني أنه من بين كل 10 آلاف طفل يخضعون للأشعة المقطعية، يمكننا أن نتوقع 1 إلى 2 حالة من السرطان خلال الـ 12 عاماً التالية للفحص".


وأشار الباحثون إلى بيانات أمريكية تفيد بأن "التصوير المقطعي هو أكبر مساهم في التعرض للإشعاع الطبي بين سكان الولايات المتحدة".

 

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