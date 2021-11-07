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الأحد، 07-11-2021 04:29 م

الأعراض الأولية للجلطة الدماغية

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الوكيل الإخباري - الجلطة الدماغية حالة صحية خطيرة تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ. وأثناء الجلطة الدماغية، كل دقيقة مهمة، إذ يمكن أن يقلل العلاج السريع من تلف الدماغ الذي قد تسببه السكتة الدماغية. ومن خلال معرفة علامات وأعراض الجلطة الدماغية.

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يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة وربما إنقاذ حياة، وربما حتى حياتك ويوجد العديد من الأعراض التي تُنذر بالإصابة الجلطة الدماغية، في السطور التالية، نستعرض معاً الاعراض الأولية للجلطة الدماغية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الأعراض الأولية للجلطة الدماغية

 

1 - -خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً في جانب واحد من الجسم.

2 - ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة فهم الكلام.

3 -صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

4 -صعوبة مفاجئة في المشي، أو دوار، أو فقدان التوازن، أو قلة التنسيق.

5 -صداع شديد مفاجئ من دون سبب معروف.

 

العلاجات السريعة تنقذ حياة المريض

 

وتتوفر علاجات السكتة الدماغية التي تعمل بشكل أفضل فقط إذا تمَّ التعرّف على السكتة الدماغية وتشخيصها في غضون 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولى. وإذا كنت تعتقدين بأن شخصاً ما قد يكون مصاباً بسكتة دماغية، فقومي بإجراء الاختبارات البسيطة التالية:

- الوجه: اطلبي من الشخص أن يبتسم، هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟..إذا حدث ذلك فهو مصاب بسكتة دماغية.

- الذراعين: اطلبي من الشخص رفع ذراعيه، وتأكدي أن ذراعاً واحدة لا تتدلى إلى الأسفل.

-التحدث: اطلبي من الشخص أن يكرر عبارة بسيطة، ولاحظي هل الكلام غير واضح أم غريب؟ واحرصي على ألا تقودي سيارتك إلى المستشفى أو تدعي شخصاً آخر يأخذ المريض إليها، اتصلي بسيارة إسعاف حتى يتمكن الطاقم الطبي من بدء العلاج المنقذ للحياة، في طريقه بالمريض إلى غرفة الطوارئ.

 

المصدر- سيدتي  

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