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الثلاثاء، 14-11-2023 11:10 ص

الأعمال المنزلية .. ترفع اللياقة البدنية وتحسن الحالة المزاجية

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الوكيل الإخباري - يتمتع القيام بالأعمال المنزلية بفوائد عديدة للجسد والنفس على حد سواء، حيث إنه يرفع اللياقة البدنية من ناحية ويحسن الحالة المزاجية من ناحية أخرى.

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وفيما يلي تقترح مدربة اللياقة البدنية بعض التمارين، التي يمكن أداؤها أثناء غسل الأطباق أو تنظيف الحمام أو ترتيب الأسرّة أو تنظيف النوافذ:


غسل الأطباق مع تمارين القدم:
نصحت مدربة اللياقة البدنية برفع الكعب وخفضه أثناء الوقوف على حوض الغسل، كما يمكن دحرجة كرة رغوية أو كرة تنس أثناء غسل الأطباق.


مسح الأرضية بخطوات المقص:
عند تنظيف الأرضيات أو الحمام يمكن استعمال قطعتين من قماش التنظيف تحت القدمين والتحرك في شكل المقص أو محاولة القيام بذلك بواسطة قطعتين من قماش التنظيف في اليدين مع الارتكاز على الساعد أو في وضع تمارين البلانك.


تمارين تقوية العضلات عند التنظيف:
يمكن للمرأة دمج بعض تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الرفع عند التعامل مع الأشياء الثقيلة، وتكرار ذلك عدة مرات.


تمارين التوازن عند ترتيب السرير:
يمكن إجراء بعض تمارين التوازن قبل البدء في ترتيب السرير، مثل محاولة الوقوف بقدم واحدة على مرتبة السرير.


تمارين الإطالة عند تنظيف النوافذ:
يمكن للمرأة استغلال فرصة تنظيف النوافذ للقيام بالعديد من تمارين الإطالة، وذلك لتخلص من حالات الشد والتوتر في عضلات الكتف والذراع والصدر.


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