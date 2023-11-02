خبيرة لياقة تسعينية تكشف أسرار الشباب الدائم

الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة اللياقة البدنية، إيلين لالان، التي تبلغ من العمر 97 عاماً، أسرارها لحياة طويلة وسعيدة وصحية.



فيما يلي بعض نصائح إيلين، البسيطة والفعالة لعيش حياة طويلة وصحية:



ممارسة الرياضة والاستمرار في الحركة

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بحسب إيلين، فإن التوقف عن الحركة يسرع عملية الشيخوخة، ولكي يبقى العقل نشيطاً، علينا أن نكون نشيطين، ونصحت بالقيام بمجموعة متنوعة من التمارين، التي تتضمن تمارين تقوية العضلات والنشاط الهوائي، لمدة 20 دقيقة كل يوم.





وقالت إيلين: لقد وجد العلماء أن الخلايا العصبية، التي تؤدي جميع الوظائف الضرورية للبقاء على قيد الحياة، والتفكير السليم، وتحسين الذاكرة تزداد جميعها بعد بضعة أسابيع من التمرين.



العمل المستمر ومرافقة الشباب

تقول إيلين: “إن الناس لا يموتون بسبب الشيخوخة، بل بسبب الإهمال والخمول، لذلك علينا فعل الأشياء التي نحبها، حتى يكون لدينا شيء نتطلع إليه في اليوم التالي. إن إحاطة نفسك بالأصدقاء الأصغر سناً يمكن أن يساهم أيضاً في الحفاظ على شبابك”





تناول الطعام بشكل صحيح والاستمتاع به

شددت إيلين على أهمية تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وتجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، والاستمتاع بعصير أو حلوى في بعض الأحيان.





الصبر والأفكار الإيجابية

كشفت إيلين أنها كانت تبلغ من العمر 27 عاماً، عندما بدأت ممارسة التمارين الرياضية، وهي الآن تبلغ من العمر 97 عاماً، وقالت إنها لا تزال تشعر بالنشاط والحيوية في هذا السن بفضل الاستمرار في ممارسة الرياضة، وأضافت أن الصبر من السمات الجيدة الأخرى التي ستساعدك على العيش حياة طويلة. علاوة على ذلك، أوصت بالتركيز على التفكير الإيجابي، والابتعاد عن أي أفكار سلبية قد تسبب القلق والتوتر.









النوم جيداً

أكدت إيلين على أهمية الراحة والنوم جيداً، لأن النوم ضروري لإصلاح مشاكل الجسم، وبالتالي تفادي أي أضرار صحية محتملة قد تنتج عن الحرمان من النوم.

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