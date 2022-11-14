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الإثنين، 14-11-2022 05:05 م

الألياف القابلة للذوبان تخفض الكولسترول

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الوكيل الإخباري-الألياف عنصر غذائي هام لحركة الأمعاء والوقاية من أمراض القلب والسكري، وهي تنقسم إلى نوعين، أحدهما هو ما يملك خصائص تخفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع وهو الألياف القابلة للذوبان.

ويساعد تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف على خفض الوزن، والوقاية من بعض أنواع السرطان، لكن محتوى هذه الأطعمة من الألياف القابلة لذوبان يختلف من طعام لآخر.

وتقوم الألياف غير القابلة للذوبان بزيادة كتلة البراز ويساعد ذلك على الإخراج الجيد، بينما تذوب الألياف القابلة للذوبان في سوائل الجهاز الهضمي وتشكل مادة شبيهة بالهلام، وهو ما يمتع بخصائص تخفض الكولسترول وضغط الدم، وتبطيء امتصاص السكر في الدم.

وتحتوي الأطعمة التالية على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان: الفول، والفاصوليا البيضاء، والبروكلي، والملفوف (الكرنب)، والشوفان، والتين المجفف، والبرتقال، والبطاطا الحلوة، والهليون (الأسبرغر)، والأفوكادو، والمشمش، والنكتارين، والحمّص، والعدس.

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