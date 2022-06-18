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السبت، 18-06-2022 11:06 ص

الإفراط في تناول شراب الذرة يرتبط بتليف الكبد

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الوكيل الإخباري - يستخدم شراب الذرة في تحلية المشروبات الغازية وكثير من العصائر والحلويات المصنّعة، وقد حذّرت دراسة جديدة من أن الاستهلاك الزائد لهذا النوع من السكريات يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "ميديكال نيوز توداي"، ينبغي تجنّب تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من شراب الذرة لأنها غنية بالفركتوز، الذي يرتبط بتراكم الدهون في الكبد وحدوث تليف أو ندوب في هذا العضو الهام.

وأجرى الدراسة البروفيسور ثيودور فريدمان من جامعة واشنطن، وقال في ملخص النتائج: "يمكن لشراب الذرة عالي الفركتوز أن يؤدي إلى الكبد الدهني غير الكحولي من خلال عدة آليات: زيادة كمية الدهون التي ينتجها الكبد، أو زيادة الالتهاب في الكبد، أو تغيير طريقة استقلاب الكبد للجلوكوز، ويمكنه أيضاً زيادة دهون البطن التي قد تساهم في تطوّر المشكلة".

واعتمد البحث على بيانات 3292 شخصاً، وتبين أن الذين يستهلكون كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز أكثر تعرضاً للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، مقارنة بمن يأكلون المعكرونة والمخبوزات بوتيرة أكثر، أو يحصلون على الفركتوز من اصناف الفواكه المختلفة. وكانت المشروبات الغازية من المصادر الرئيسية لشراب الذرة عالي الفركتوز.

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