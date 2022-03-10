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الخميس، 10-03-2022 03:32 م

البطاطا الحلوة من أجل تغذية صحية أثناء الحمل

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الوكيل الإخباري - تشتهر البطاطا الحلوة بمحتواها الكبير من فيتامين أ، والشكل الذي يوجد به هذا الفيتامين في البطاطا لا يسبب أضراراً عند زيادته في الجسم، على عكس مصادره الحيوانية مثل الحليب، والبيض، والكبد.

وتوفر حبة البطاطا الحلوة متوسطة الحجم أكثر من 10% من القيمة اليومية المطلوبة وقت الحمل من البوتاسيوم، والنحاس، والمنغنيز، وفيتامين سي، والنياسين، والثيامين، وفيتامين ب 6.

كما تحتوي أيضاًعلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم بنسبة تقل عن 10% من احتياجات الحامل اليومية.

وبتناول حبة بطاطا مع القشر يمكن الحصولي على 103 سعرات حرارية، وغرامين من البروتين، و24 غراماً من الكربوهيدرات، و4 غرامات من الألياف.

وبذلك توفر هذه البطاطا جرعة كبيرة من فيتامين أ، مع مقدار منخفض من السعرات الحرارية، ونسبة كبيرة من الألياف والمغذيات، دون أي دهون.

ويمكن هرسها البطاطا وإضافة اللبن، الزبادي إليها ،والمكسرات، والزبيب، والقرفة، والبذور، أو الكزبرة.

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