لفقدان الوزن.. أضيفي هذه البروتينات إلى وجبة الإفطار

الوكيل الإخباري - وجبة الإفطار هي من أهم مراحل يومكِ بلا شك، لذا إن جودتها مهمةٌ جداً، وتحديداً إذا كنتِ تحاولين إنقاص وزنك أو إدارة فقدانك للوزن مؤخرًا.





اضافة اعلان

وفي حال كنتِ ترغبين في الحصول على المزيد من البروتين خلال وجباتك الصباحية، ففي ما يلي خمسة من أفضل بروتينات الإفطار، التي يمكنكِ تناولها لمساعدتك في فقدان الوزن.



الزبادي اليوناني

طريقة مريحة للغاية لبدء يومك مع زيادة البروتين، هي تناول طبق من الزبادي اليوناني، حث يحتوي الزبادي اليوناني عادةً على 14-18 جرامًا من البروتين لكل وجبة، كما أنه يوفر لكِ الكالسيوم والبروبيوتيك الصديقين للأمعاء، والمغذيات الأخرى أيضًا.

البيض

البيض طريقة رائعة لبدء صباحكِ بشكل صحيح، حيث إنه مليء بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على البروتين بشكلٍ كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الحديد وفيتامين (ب12) والكولين، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد في صحة الدماغ.

مسحوق البروتين

قد يكون الحصول على كمية كافية من البروتين أثناء وجبة الإفطار تحديًا كبيرًا، خاصةً إذا كنتِ دائمًا في حالة تنقل، ولضمان حصولكِ على ما يكفي من البروتين في أكثر أيامك ازدحامًا، حاولي صناعة مخفوق البروتين، أو وضع ملعقة من مسحوق البروتين في القهوة أو الزبادي أو دقيق الشوفان.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

