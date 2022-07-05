الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

الثلاثاء، 05-07-2022 12:32 م

زيادة البروتين في الطعام تعزز التخلص من الوزن

200731103507142_البروتين-ينقص-الوزن


الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن زيادة البروتين في النظام الغذائي مفيدة للمشاركين في برامج التخلص من الوزن، حيث تساعد على تقليل السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الخضروات، وتفادي نحول العضلات بسبب انخفاض الوزن.

ونُشرت الدراسة في مجلة "أوبيسيتي" تحت إشراف البروفيسور سو شابسيس أستاذ علوم التغذية بجامعة روتغرز في نيو برونزويك. وتابعت الدراسة 207 شخصاً طيلة 6 أشهر أثناء العمل بأنظمة غذائية مختلفة.

وأظهرت الدراسة أن تقييد السعرات الحرارية بأي طريقة يساعد على خفض الوزن، لكن عند زيادة حصة البروتين لا ينعكس خفض الوزن سلباً على صحة الجسم، وعلى كتلة العضلات.

كما تبين أن الكمية الأكبر من البروتين تدعم محاولة خفض الوزن، وتساعد على تعزيز الإحساس بالشبع، وتحسين خيارات الطعام، مثل زيادة تناول الخضروات الخضراء، وتقليل استهلاك الحبوب المكررة، والسكر المضاف.

وقال البروفيسور شابسس: "أحد الجوانب المدهشة في هذه الدراسة هو أنه بينما وُجه الجميع لاستهلاك ما يكفي من البروتين واتباع نظام غذائي صحي أثناء تجربة خفض الوزن، كان مفاجئاً أن الذين تناولوا كمية أقل من البروتين كانت نتائجهم أقل".

وأضاف "وجدنا أن الذين تناولوا كميات أقل من البروتين يأكلون أيضاً أطعمة بجودة أقل، مثل المزيد من الحبوب المكررة، والسكر المضاف، وخضروات خضراء أقل".

ويوجد البروتين في اللحوم، والألبان، والأسماك، والبيض والبقول، وبنسبة أقل المكسرات وبعض الخضروات. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1532430821862455900

اكتشاف طريقة لوقف تكاثر فيروس التهاب الكبد A

tbl_articles_article_19300_847b2e25958-dfe2-406a-aeaf-52d5ee8f5983

7 عادات غذائية في عيد الأضحى تهددك بالإصابة بالجلطة

603e32db4c59b7554406c5e4

6 علامات تنذر بالخطر يجب ألا تتجاهلها أبدا على أظافرك

2021_8_16_8_57_43_901

بكتيريا خطيرة تتكاثر في مكيفات الهواء

ح

دراسة تحذر من تناول الحليب - التفاصيل

د

أعراضه تشبه الإنفلونزا .. ما هو التسمم الشمسي؟

أخبار متعلقة
2019_8_7_17_48_51_815

4 فوائد لتناول الأطعمة الخالية من الغلوتين

7427e046-8def-4cc2-a3a8-c4723e971cf2

عادات أكل تجعلكِ تتقدمين في السن بشكل أسرع

117051

كيفية حساب كتلة الجسم والوزن المثالي

4fbcbea5-164c-4c98-8f66-8bfc41204010

اللوز.. 24 حبة يومياً تحمي صحتك وجمالك

أفضل_نظام_غذائي_لتخفيف_الوزن

حمية غذائية لتخفيف الوزن بسرعة للنساء

tjmyl_dlt_lbtn

خطوات تفيد في الحصول على عضلات بطن منحوتة